В Россию привезли лучший компакт-кроссовер в мире

Завод компании Mazda во Владивостоке давно не функционирует. Японский автопроизводитель продал свою долю в совместном предприятии отечественному «Соллерсу». Нет сейчас и официальных поставок продукции «Мазды», но эта проблема решается усилиями параллельных импортеров. Недавно они привезли на российский рынок кроссовер, который заграницей называют лучшим SUV в компактном классе.

Речь идет о модели Mazda CX-50. Согласно анализу американского издания «Edmunds», по совокупности качеств (надежность, управляемость, комфорт и производительность) этот автомобиль является лучшим компакт-кроссовером в мире, заметно опережая своих конкурентов.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию привезли «паркетники» CX-50 2023 года выпуска. Это машины, укомплектованные как 2,5-литровым бензиновым «атмосферником», так и турбомотором мощностью 187 и 260 лошадиных сил соответственно. Ассистирует им надежная 6-диапазонная классическая автоматическая трансмиссия (гидротрансформатор).

Учитывая, что эта «Мазда» заявлена как конкурент премиальным автомобилям, двигатель в них расположен поперечно, а привод можно выбрать как задний, так и полный.

Цены на 4,7-метровый кроссовер японской марки, ставший наследником бестселлера CX-5, стартуют с отметки в 3 миллиона 190 тысяч рублей и достигают суммы в 6 миллионов 198 тысяч рублей.