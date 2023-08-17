Как Santa Fe, только гораздо дешевле: в Россию привезли новый большой китайский кроссовер за 1,9 млн рублей

Параллельный импорт открывает для нашего рынка не только популярные модели, которые ранее в России не продавались, но еще и малоизвестные марки и автомобили.

Одной из таких машин, недавно появившейся в распоряжении «серых» дилеров, стал китайский кроссовер, который по габаритам является практически точной копией корейского бестселлера Santa Fe.

Этим «паркетником» оказался автомобиль компании VGV под названием U70 Pro. Его выпуском занимается китайский государственный производитель грузовых машин Sinotruck.

Машина не пользуется высокой популярностью в «Поднебесной», а это значит, что автопроизводитель сильно не задирает на нее цены. Сейчас в КНР такие кроссоверы стоят от 89 тысяч 800 юаней или 1 миллион 200 тысяч рублей.

В России VGV U70 Pro по традиции оценен заметно дороже, но все же стоит гораздо дешевле, чем тот же Hyundai Santa Fe. За машины 2023 года просят от 1 миллиона 990 тысяч рублей, что примерно на 1,3 млн. рублей меньше, чем хотят за параллельно импортированный корейский среднеразмерный SUV.

Все они комплектуются безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 156 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступает 6-диапазонный «автомат», но в Китае U70 Pro доступен еще и с «механикой». Привод – только передний.

Длина кроссовера составляет 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,7-метра. Салон может быть как двухрядным, так и трёхрядным.