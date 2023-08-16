Уникальный Pagani, построенный для чемпиона Формулы-1, разбили в Уэльсе

Pagani Zonda 760 LH, построенный специально для чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмильтона, попал в ДТП в Уэльсе. Автомобиль, которым гонщик заводской команды Mercedes не владеет уже около 2 лет, получил серьезные повреждения в момент проезда тоннеля.

Вероятной причиной аварии называют потерю сцепления с дорогой, спровоцировавшую удар машины об стену.

Точные детали ДТП пока неясны, но, судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, суперкар сильно пострадал от столкновения об отбойники.

Как видно на фотографиях, колеса спереди и сзади находятся в неестественных положениях, а это значит что обе подвески получили серьезные повреждения.

То же самое касается и корпуса Zonda 760 LH, выполненного из углеродного волокна, а также фар и лобового стекла, восстановление и замена которых потребует немало усилий и денежных затрат.

Конкретно этот автомобиль попадает в аварию уже не в первый раз. Несколько лет назад уже сам Хэмилтон разбил его в Монако.

После инцидента он заявил, что машиной было «невозможно управлять», и во многом это было связано с ее 750 лошадиными силами и 780 ньютон-метрами, приводящими в движение задние шины через механическую коробку передач.

Автомобиль был изготовлен в 2014 году специально для Хэмильтона, о чем говорит приставка к названию в виде инициалов гонщика LH. В общей сложности пилот Ф-1 владел им около 7 лет.