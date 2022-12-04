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Pagani разработала линейку камуфляжной одежды

От: Алексей Шмидт
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Автомобильная компания Pagani известна тем, что выпускает одни из самых дорогих и эксклюзивных суперкаров современности. В случае с каждым конкретным экземпляром имеется максимальная возможность кастомизации под запросы покупателя. Но что, если помимо автомобиля владельцам таких суперкаров нужна еще и одежда. В Pagani задумались над этим вопросом и подготовили фирменную линейку одежды. 

Цветовая палитра для нее использована с оглядкой на родстер Huayra Roadster BC – это камуфляжный рисунок японского бренда одежды A Bathing Ape или BAPE. 

Покупатель 800-сильного родстера является поклонником творений Тамоаки Нагао, поэтому принял решение оформить его экстерьер камуфляжным паттерном BAPE CAMO. На основе этого рисунка и была создана линейка одежды. 

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В Pagani уже рассказали о том, что проект является лимитированным. В него войдут худи по цене в 399 евро (26 тысяч рублей), поло за 199 евро (13 тысяч рублей), футболка за 135 евро (около 9 тысяч рублей), кроссовки за 319 евро (21 тысяча рублей), бейсболка за 125 евро (8 тысяч рублей), а также металлический брелок по цене в 39 евро (2 тысячи 500 рублей).

Главная особенность одежды – использование темно-синего цвета в качестве базового с вкраплениями из бело-сине-голубого камуфляжного рисунка. 

В каком количестве планируется выпустить фирменную линейку одежды компании Pagani не уточняется, но уже известно, что приобрести ее можно будет с начала следующего года. 

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