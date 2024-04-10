Pagani Huayra получил двигатель Daewoo

Реплики популярных европейских и американских автомобилей сегодня делают не только в Китае, но и в других азиатских странах. Один из таких примеров – Вьетнам, где умельцам удалось создать копию знаменитого суперкара Pagani Huayra. Внешне машина почти не отличается от оригинала, но вместо двигателя Mercedes-AMG использует мотор Daewoo.

Дизайн копии Huayra был создан с использованием 3D-модели автомобиля. Первое, что сделали вьетнамские умельцы, это изготовили стальное шасси и полноразмерную глиняную модель, которая послужила основой для стеклопластиковых панелей.

Машине достались полноценные осветительные приборы, активные аэродинамические спойлеры, четыре выхлопные трубы, двери типа «крыло чайки» и капот-раскладушка. В общем все, что нужно, чтобы быть похожей на оригинал.

А вот техническая сторона автомобиля оказалась далека от настоящего Pagani Huayra. Для реплики использовали двигатель, тормоза и другие механические компоненты, заимствованные у старого Daewoo Aranos.

Среднеразмерный седан продавался в 90-х и оснащался 2-литровым мотором General Motors мощностью 105 лошадиных сил. Именно он был задействован в качестве сердца вьетнамской копии Huayra, причем как и в оригинале двигатель установлен посередине шасси.

Авторы проекта заявляют, что потратили на него около 5 тысяч долларов (около 450 тысяч рублей). Какой будет его дальнейшая судьба пока неизвестно.