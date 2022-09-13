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Pagani представила новый гиперкар Utopia

От: Ростислав Архипов
Utopia

Как однажды сказал Леонардо да Винчи, «простота – это высшая форма сложности». Эрудит эпохи Высокого Возрождения всегда был важной составляющей для итальянского автопроизводителя Pagani, представившего свою новую разработку – гиперкар Utopia.

В разговорах Горацио Пагани с его клиентами часто всплывали три важнейших аспекта: «простота, легкость и удовольствие от вождения». И Utopia не усложняет ситуацию, а двигается вопреки электрических и гибридных технологий, выбирая вместо этого путь классический 12-цилиндровый «оппозитник».

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Твин-турбированный 6-литровый двигатель, разработанный Mercedes-AMG специально для Pagani, выдает 852 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматизированной механической коробкой передач, но существует еще и вариант с чисто механической. Фирменный титановый четырехствольный выхлоп имеет керамическое покрытие для лучшего рассеивания тепла.

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21-дюймовые колеса установлены спереди, тогда как сзади стоят 22-дюймовые. Связку им составляет новая система вентилируемых карбон-керамических дисков Brembo, обеспечивающая надлежащий поток воздуха, необходимый для интенсивных торможений.

Вес Utopia составляет всего 1280 кг. Кузов выполнен из углеродного волокна, а в салоне за исключением небольшого цифрового экрана перед водителем установлены аналоговые приборы. 

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Характеристики нового гиперкара компания не раскрывает. Впрочем, она ни делала это ни разу за последние пять лет. 

Зато известно, в каком количестве планируется выпустить «Утопию». Тираж автомобиля составит всего 99 единиц. Учитывая сколько компания производит машин в год (около 50), окончания производства Utopia произойдет только через несколько лет. Впрочем, вся лимитированная партия таких автомобилей уже распродана.  

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