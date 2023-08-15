В Россию привезли самый надежный компактный кроссовер в США

Несмотря на прекращение производства автомобилей Kia в стране, самые популярные модели этой компании продолжают поступать на российский рынок.

Среди них особняком стоит бестселлер Kia Sportage, который всегда считался одним из самых безотказных автомобилей корейской марки, а недавно его и вовсе признали наиболее надежным компактным кроссовером в США.

Согласно исследованию авторитетного агентства «J.D.Power», Kia Sportage занимает первую строчку в списке самых крепких автомобилей в своем сегменте в 2023 году, опережая по оценке модели Buick Envision и Jeep Cherokee.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, недавно в Россию «приехала» большая партия «Спортейджей» в 2023 года выпуска. Страны, из которых прибыли автомобили, не раскрываются, но среди них есть машины как в обычной, так и короткобазной (европейской) версии.

Глобальные версии кроссовера предлагаются с бензиновыми моторами на 2- и 2,5-литра, тогда как машины с укороченной на 75 мм колесной базой идут с 1,6-литровым «дизелем». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Цены самый надежный компакт-кроссовер в мире по версии аналитиков «J.D.Power» на российском рынке стартуют с отметки в 2 миллиона 950 тысяч рублей и могут достигать суммы в 5 миллионов рублей.