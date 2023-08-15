Раскрыты лучшие автомобили для высоких водителей

Американское издание «Consumer Reports» опубликовало результаты исследования в этом году, которое затрагивало отнюдь не надежность автомобилей, а удобство и комфорт водителя за рулем той или иной машины.

В итоговый рейтинг не вошел ни один спортивный автомобиль. Вместо этого лучшими машинами для высоких людей по большей части оказались кроссоверы.

Первую строчку в списке наиболее подходящих для рослых водителей автомобилей занял немецкий «паркетник» Porsche Cayenne. На второй и третьей позициях расположились Audi A8 и A6, а за ними выстроились: Audi Q3, Volkswagen Atlas Cross Sport и Honda Pilot.

Победителем в категории «минивэны» стал Honda Odyssey. Кроме того, в рейтинге лучших машин для высоких водителей оказались две популярные Subaru – Forester и Legacy, а также BMW 2-Series Gran Coupe и Kia Soul.

Ранее это же исследовательское агентство назвало компании, выпускающие самые надежные автомобили.

Брендом с самыми беспроблемными машинами была названа Toyota, за которой следовал Lexus и BMW. Далее шли: Mazda, Honda, Audi, Subaru, Acura и Kia, а в списке аутсайдеров отметились такие марки как: VW, Jeep и Mercedes-Benz.