Эти компании делают самые надежные автомобили в 2023 году: ТОП-24

Аналитики авторитетного агентства «Consumer Reports» подготовили материал, в котором постарались выяснить, какие автомобильные компании выпускают наиболее надежные машины в 2023 году. С исследованием ознакомилась редакция Daily-Motor.Ru и нашла в нем некоторые интересные моменты.

Как заявляют в «CR», они не смогли оценить надежность автомобилей таких брендов, как: Alfa Romeo, Chrysler, Dodger, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi, Polestar, Porsche и Rivian из-за нехватки информации или недостаточности модельного ряда. Таким образом, в исследовании все эти 13 марок не участвовали.

Что касается тех, кому все же довелось посоревноваться в категории компаний, делающих самые беспроблемные автомобили, то в ТОП-10 вошли сразу семь представителей японского и корейского автопрома. Тогда как Mercedes-Benz впервые за всю историю таких рейтингов оказался на последнем месте.

Брендом, выпускающим самые надежные машины, была признана Toyota. За ней идет Lexus, а замыкает тройку BMW. Следом расположились: Mazda, Honda, Audi, Subaru, Acura, Kia и Lincoln.

Во второй десятке лучшим стал американский Buick, за которым выстроились два «корейца» Genesis и Hyundai. На четырнадцатой строчке оказался шведский Volvo, а на пятнадцатой – Nissan.

С 16 по 20-ю позиции заняли компании: RAM, Cadillac, Ford, Tesla и Chevrolet.

Что касается аутсайдеров, то в их рядах оказались: GMC, Volkswagen, Jeep. А замкнул этот список Mercedes-Benz, расположившийся в списке брендов с самыми надежными автомобилями на последнем 24-м месте.