Самый большой внедорожник в мире привезли в Россию

Несмотря на ослабление рубля, параллельный импорт продолжает расширяться моделями, которые ранее на нашем рынке представлены не были. Одним из очередных его пополнений стал внедорожник, но не простой, а самый крупный среди серийных на планете.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров организовали поставки в РФ автомобилей Chevrolet Suburban 2023 года выпуска. Это большой рамный SUV, который считается «растянутой» версией знаменитого Tahoe.

Его длина составляет 5,7-метра, а расстояние между осями равно 3,4-метрам, что делает машину не только самым большим автомобилем в гамме Chevrolet, но еще и в принципе наиболее крупным представителем серийных внедорожников в мире.

На российский рынок такие Chevrolet поступают в версии с 5,3-литровым атмосферным бензиновым мотором V8, выдающим 360 лошадиных сил. Коробка передач – 10-скоростной «автомат». В их салоне может разместиться от 7 до 8 человек (вместе с водителем).

У американской модели существует еще более производительная версия с двигателем, рабочий объем которого равен 6,2-литрам, а мощность 426 л.с., плюс вариант с 3-литровым «дизелем» на 281 л.с., но к нам такие внедорожники пока не ввозят.

Что касается стоимости, то самое доступное предложение в РФ нового Chevrolet Suburban оценено в 10 миллионов рублей, тогда как наиболее дорогое – в 12 миллионов 999 тысяч рублей.