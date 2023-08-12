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Самый большой внедорожник в мире привезли в Россию

Это американский «рамник» длиной 5,7-метров 

Текст: Алексей Шмидт
Chevrolet Suburban 04

Несмотря на ослабление рубля, параллельный импорт продолжает расширяться моделями, которые ранее на нашем рынке представлены не были. Одним из очередных его пополнений стал внедорожник, но не простой, а самый крупный среди серийных на планете.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров организовали поставки в РФ автомобилей Chevrolet Suburban 2023 года выпуска. Это большой рамный SUV, который считается «растянутой» версией знаменитого Tahoe.

Его длина составляет 5,7-метра, а расстояние между осями равно 3,4-метрам, что делает машину не только самым большим автомобилем в гамме Chevrolet, но еще и в принципе наиболее крупным представителем серийных внедорожников в мире.

Chevrolet Suburban 03

На российский рынок такие Chevrolet поступают в версии с 5,3-литровым атмосферным бензиновым мотором V8, выдающим 360 лошадиных сил. Коробка передач – 10-скоростной «автомат». В их салоне может разместиться от 7 до 8 человек (вместе с водителем).

Chevrolet Suburban 06

У американской модели существует еще более производительная версия с двигателем, рабочий объем которого равен 6,2-литрам, а мощность 426 л.с., плюс вариант с 3-литровым «дизелем» на 281 л.с., но к нам такие внедорожники пока не ввозят. 

Что касается стоимости, то самое доступное предложение в РФ нового Chevrolet Suburban оценено в 10 миллионов рублей, тогда как наиболее дорогое – в 12 миллионов 999 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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