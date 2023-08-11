В Россию привезли один из самых безопасных кроссоверов в мире

Honda покинула российский рынок еще до всем хорошо известных событий, объявив о своем решении в 2021 году. Но официальное отсутствие японского автопроизводителя в РФ никак не мешает частным компаниям заниматься ввозом его машин, используя схему параллельного импорта.

Накануне линейка автомобилей Honda в России пополнилась большим кроссовером, который, как выяснилось совсем недавно, является одним из самых безопасных SUV в мире.

Тесты на безопасность этой модели проводил Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS), по итогам которых присвоил новому «Пилоту» наивысшую оценку Top Safety Pick+.

Трёхрядный вседорожник отлично продемонстрировал себя как в дисциплине предотвращения столкновений в дневное и ночное время суток, так и с точки зрения активных и пассивных систем безопасности. А одной из самых впечатляющих технологий, реализованных в нем, эксперты назвали трехкамерную конструкцию подушки безопасности со стороны пассажира.

В Россию поступают Honda Pilot 2023 года выпуска. Это машины, оснащенные безальтернативным 3,5-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 280 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в них выступает автоматическая коробка передач на 10 ступеней. Привод во всех версиях – полный.

Цены на такие кроссоверы стартуют с отметки в 6 миллионов 610 тысяч рублей, но основная часть предложений Pilot 2023 года выпуска в РФ стоит гораздо дороже – более 8 миллионов рублей.