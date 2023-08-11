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В Россию начали ввозить лучший автомобиль 2023 года по версии британцев

Это компактный корейский кроссовер

Текст: Алексей Шмидт
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Как и многие другие зарубежные автомобильные компании, Hyundai больше не поставляет свои машины в Россию официально, а также не выпускает машины на территории нашей страны. Тем не менее, параллельными схемами они продолжают поступать на российский рынок. И иногда среди них оказываются модели, которые ранее практически наверняка никогда массово не добрались бы до РФ.

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По информации Daily-Motor.Ru, в Россию прибыла партия из кроссоверов Hyundai Kona 2023 года выпуска. Это машины как в бензиновом, так и гибридном варианте, доступные в версии с передним и полным типом привода. Их мощность составляет от 149 до 198 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложены 6-диапазонный «робот» или бесступенчатый вариатор.

Hyundai Kona интересен тем, что является лучшим автомобилем в 2023 году по версии британского автомобильного издания «AutoExpress».

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Журналисты из «Туманного Альбиона» хвалят этот корейский компакт-кроссовер за отличное соотношение цена/качество, а также великолепную управляемость, высокую производительность и один из самых вместительных салонов по меркам своего класса.

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Параллельные импортеры оценивают ввезенные в Россию Hyundai Kona 2023 производственного года в сумму от 2 миллионов 750 до 4 миллионов 200 тысяч рублей в зависимости от оснащения и дилера, занимающегося сбытом таких машин в стране. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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