В Россию начали ввозить лучший автомобиль 2023 года по версии британцев

Как и многие другие зарубежные автомобильные компании, Hyundai больше не поставляет свои машины в Россию официально, а также не выпускает машины на территории нашей страны. Тем не менее, параллельными схемами они продолжают поступать на российский рынок. И иногда среди них оказываются модели, которые ранее практически наверняка никогда массово не добрались бы до РФ.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию прибыла партия из кроссоверов Hyundai Kona 2023 года выпуска. Это машины как в бензиновом, так и гибридном варианте, доступные в версии с передним и полным типом привода. Их мощность составляет от 149 до 198 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложены 6-диапазонный «робот» или бесступенчатый вариатор.

Hyundai Kona интересен тем, что является лучшим автомобилем в 2023 году по версии британского автомобильного издания «AutoExpress».

Журналисты из «Туманного Альбиона» хвалят этот корейский компакт-кроссовер за отличное соотношение цена/качество, а также великолепную управляемость, высокую производительность и один из самых вместительных салонов по меркам своего класса.

Параллельные импортеры оценивают ввезенные в Россию Hyundai Kona 2023 производственного года в сумму от 2 миллионов 750 до 4 миллионов 200 тысяч рублей в зависимости от оснащения и дилера, занимающегося сбытом таких машин в стране.