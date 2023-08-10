Новый Toyota Land Cruiser 250 скрестили с Suzuki Jimny: вот что получилось

Одной из главных премьер этого августа стал дебют долгожданного нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser. Автомобиль, избавившийся от приставки Prado, получил индекс 250 и с восторгом был встречен как журналистами, так и и общественностью.

Сразу после премьеры потенциального бестселлера «Тойоты» в Сети появились различные инсинуации на тему этой модели, к примеру ее версия в кузове пикап. А теперь в интернете продемонстрировали куда более фантастический вариант LC 250, который вряд ли когда-нибудь появится в реальности.

Автором проекта оказался известный в автомобильных кругах независимый дизайнер с ником «Theottle». Виртуальный художник принял решение превратить Land Cruiser 350 в компактный внедорожник, но не просто уменьшил его размеры, а взял за основу эталонный автомобиль в этом классе – Suzuki Jimny. Весь процесс он запечатлел на видео.

В реальности от Land Cruiser 250 в этом автомобиле только передняя часть кузова – все остальное – это автомобиль Suzuki. В экстерьер Jimny на удивление гармонично вписались круглые фары, необычная радиаторная решетка и нестандартный бампер новой «Тойоты».

Как известно, у нового нового 250-го будет сразу два варианта дизайна, где второй получит прямоугольные фары. В таком виде автомобильный художник представил уже 5-дверный Jimny. И он вышел даже еще лучше, чем 3-дверная модель.

Несмотря на то, что Suzuki и Toyota являются партнерами и практикуют бейдж-инжиниринг (замена одного бренда автомобиля на другой), разумеется, появление Suzuki Jimny в образе Land Cruiser 250 если и возможно, то разве что в альтернативной вселенной.