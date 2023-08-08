У нового Toyota Land Cruiser Prado появилась очень практичная версия: она выглядит почти как настоящая

В начале августа компания Toyota показала официальные изображения нового поколения внедорожника Land Cruiser Prado, который на некоторых рынках получил индекс 250. Машина обзавелась новым дизайном с оглядкой на ретро-мотивы и была встречена фанатами компании и журналистами хорошими отзывами.

Спустя меньше чем через неделю в Сети появились первые инсинуации на тему вероятного появления у внедорожника специальной версии в кузове пикап.

Версию Land Cruiser 250 в этом кузове подготовил независимый дизайнер с ником «Theottle», показав процесс превращения рамного внедорожника в более практичную и утилитарную машину на видео.

В своей работе автомобильный художник основывался на форме Toyota Tacoma, а также на дизайне нового поколения Land Cruiser.

Совместив визуальные детали обеих моделей получился пикап, который мог бы составить серьезную конкуренцию популярным представителям этого сегмента рынка.

В качестве двигателя для такого автомобиля мог бы выступить тот же 2,4-литровый мотор в составе гибридной силовой установки, что и у внедорожника, выдающий 326 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента, либо 2,7-литровый «атмосферник» или и вовсе 2,8-литровый «дизель».

Несмотря на то, что переосмысленный LC 250 выглядит многообещающе, вероятность его трансформации в реальный автомобиль крайне невелика.

Более реалистичным сценарием является появление пикапа Toyota меньшего размера, который не будет иметь рамную конструкцию и составит конкуренцию корейскому бестселлеру Hyundai Santa Cruz. В качестве основы для него может выступить совсем не Land Cruiser, а бюджетник Corolla.