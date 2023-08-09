Nissan готовит новое поколение главного конкурента Toyota Land Cruiser

Актуальное поколение внедорожника Nissan Patrol является одним из ветеранов полноразмерного класса 4×4. Автомобиль, известный также под индексом Y62, продается с 2010 года, а это значит, что ему уже больше 10 лет.

Примечательно, но главный конкурент этой модели в лице Toyota Land Cruiser обновился еще в 2021 году. Все это заставляет задуматься о том, когда стоит ждать полностью новый «Патрол».

Слухи о том, что «ниссановцы» активно взялись за этот проект, пришли из Ближнего Востока. Предположительный прототип нового Patrol засняли на дорогах Объединенных Арабских Эмиратов.

Что именно скрывается под его личиной – пока сказать сложно. Кузов машины оказался максимально защищен от внимания папарацци плотным камуфляжем, что намекает на определенную отдаленность его премьеры с точки зрения времени.

Единственное, что можно рассмотреть в тестовой машине, это углы ее задних фонарей, а также небольшую часть передней оптики, которые в любом случае не раскрывают полноценной картины.

Техническая информация об автомобиле, разумеется, также полностью засекречена. Впрочем, ходят слухи, что под капотом новой генерации Patrol может разместиться не 5,6-литровый V8, а уменьшенный V6 с двойным турбонаддувом.

По другим сведениям, внедорожнику может достаться электрифицированная силовая установка e-Power, которая изменит правила игры в сегменте полноразмерных внедорожников.

Сроки премьеры машины пока не определены. В лучшем случае ждать появления такого автомобиля стоит не раньше конца 2024 – начала 2025 года.