В Россию приехал японский хэтчбек с очень крепким мотором и коробкой передач

Suzuki остается одной из последних японских автомобильных компаний, которая продолжает работу и обслуживание своих машин в России. Впрочем, поставки большей части ее моделей теперь ведутся альтернативными, а не официальными методами, что позволяет ввозить к нам машины, которые ранее здесь никогда не продавались. Одной из них недавно стал хэтчбек, который может похвастать надежной связкой двигателя и коробки передач.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке появилась большая партия 5-дверок Suzuki Baleno 2023 года выпуска.

Это машины, длина которых немногим меньше 4-метров, ширина равна 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам. С точки зрения габаритов автомобиль располагается между Lada Granta и Lada Vesta.

Особенность этого японского хэтчбека заключается в надежном тандеме его двигателя и трансмиссии.

Под капотом машины располагается 1,5-литровый рядный безнаддувный бензиновый мотор простой конструкции с распределенным впрыском (K15B), зарекомендовавший себя как очень надежный.

Вторит ему хоть и устаревший по сегодняшним меркам 4-диапазонный, но практически неубиваемый «автомат».

С места до 100 километров в час такие 5-дверки разгоняются за 11,2-секунды, а их максимальная скорость по паспортным характеристикам составляет 160 километров в час.

Цены на Suzuki Baleno 2023 производственного года в России стартуют от 2 миллионов 69 тысяч рублей, но могут доходить и до 2 миллионов 240 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и жадности того или иного дилера.