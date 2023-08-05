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Off-Road на арендованном Shelby Mustang GT-H закончился неудачей (видео)

Оказалось, что пустыня не совсем то место, где стоит ездить на "Мустанге"

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2023 08 05 в 12.20.26

В 2016 году компании Ford, Shelby и Hertz выпустили лимитированную версию маскл-каров Shelby GT-H, предназначенных для сдачи в аренду. Одну из них накануне взял на несколько дней турист из штата Юта (США) и отправился не на автостраду, а на бездорожье.

Мужчина не придумал ничего лучше, чем попытаться переехать пустыню. Поначалу идея выглядела вполне реализуемой, но до тех пор, пока машина не попала в глубокий песок и не закопалась в нем, попутно поцарапав днище об камни. 

Shelby Mustang GT H Stuck 1

Широким шинам не хватило сцепления, чтобы перебраться на другую сторону гравийной дороги, так что в итоге туристу пришлось сдаться и вызвать эвакуатор для помощи.

Shelby Mustang GT H Stuck 4

К счастью для него, неподалеку дежурил спасательный Jeep Cherokee, правда закрепить от него к Mustang веревки оказалось непросто. Спереди у кабриолета не оказалось крюков, поэтому трос пришлось наматывать на переднюю подвеску машины. 

Shelby Mustang GT H Stuck 2

Теперь туристу из Юты предстоит вернуть автомобиль в компанию Hertz, сдавшей его в аренду, попутно оплатив ремонт всех повреждений, вызванных ездой по бездорожью.

Источник:Carscoops

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