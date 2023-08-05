В Россию начали ввозить кроссовер, который считается самым надежным в Германии

Несмотря на то, что Mercedes-Benz больше не занимается официальными поставками в Россию своих машин, а также продал в прошлом году собственный подмосковный завод дилерскому холдингу «Автодом», новые автомобили этой немецкой марки продолжают появляться на нашем рынке. Их ввозом занимаются параллельные импортеры.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, недавно в РФ начали поступать кроссоверы Mercedes-Benz, которые в Германии считаются самыми надежными. Речь идет о «паркетниках» Mercedes-Benz GLC.

Согласно исследованию немецкой организации TÜV, такие кроссоверы являются наиболее беспроблемными в Германии в категории машин возрастом до 3 лет.

Среднее количество дефектов в GLC, зафиксированных за последние несколько модельных лет, составляет всего 1,5%, что меньше, чем в случае с другими представителями этого сегмента.

В Россию ввозят Mercedes-Benz GLC 2023 года выпуска. Это кроссоверы с 2-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, выдающими 258 и 197 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет автоматическая коробка передач и система полного привода.

Цены на параллельно импортированные кроссоверы «Мерседес-Бенц», считающиеся самыми беспроблемными в Германии, в России начинаются с отметки в 7 миллионов 625 тысяч рублей и доходят до 11 миллионов 650 тысяч рублей.