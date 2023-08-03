В Россию завезли самый популярный компактный кроссовер в США 

Как и в России, на американском рынке сегмент компактных кроссоверов пользуется очень высоким спросом. Такие машины обладают одним из главных качеств, которых нет у их более крупных собратьев – доступной ценой. На днях выяснилось, что самый популярный «паркетник» в этом классе за океаном недавно начали ввозить и в Россию.

Им оказался Subaru Crosstrek. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте «GoodCarBadCar», с начала 2023 года в США было продано более 76 тысяч единиц «Кросстреков».

Это гораздо больше, чем в случае с любым из других вседорожников компактного класса, включая Jeep Compass, расположившимся на втором месте с результатом в 51 тысячу продаж, а также Mazda CX-30 (38 тысяч реализованных машин).

Эта модель Subaru ранее уже продавалась на нашем рынке, но носила другое название – XV. С переходом в третье поколение для машины было выбрано единственное имя для всех рынков – Crosstrek.

Длина таких «Субару» составляет 4480 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1580 мм, а размер колесной базы равен 2670 мм.

В Россию Subaru Crosstrek поступает по «серым» схемам без участия самого автопроизводителя. Это машины 2023 года выпуска, оснащенные 2,5-литровым бензиновым оппозитным мотором на 182 л.с., который работает в паре с вариатором и системой полного привода.

Несмотря на компактный класс стоят параллельно импортированные «Кросстреки» в РФ недешево. Как выяснил Daily-Motor.ru, ценник на них составляет 4 миллиона 600 тысяч рублей, а приобрести такие машины можно у ограниченного количества дилеров.