На продажу выставили редкий седан Nissan Skyline GT-R в заводском состоянии

На продажу в США выставили редкую версию модели Nissan Skyline GT-R Autech 40th Anniversary в кузове седан. Машина появилась в листинге аукционного дома «Cars & Bids», после чего ее заметили местные журналисты. Ее особенность заключается в том, что это один из всего 416 седанов R33 GT-R, выпущенных к 40-летию Nissan Skyline.

В те времена Autech был чем-то вроде специального производственного подразделения японской марки, инженеры которого решили перенести механику купе GT-R на шасси седана, добавив модели задние ковшеобразные сиденья и уникальный кузов.

Приводит в движение автомобиль легендарный 2,6-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, выдающий 276 лошадиных сил. Крутящий момент с него передается на полноприводную систему ATTESA ET-S через 5-скоростную механическую трансмиссию.

Согласно информации, опубликованной в описании к объявлению, машина появилась в США в 2023 году и зарегистрирована в штате Нью-Гэмпшир.

За 25 лет с момента схода с конвейера 4-дверка успела проехать 81 тысячу 800 миль или чуть больше 130 тысяч километров пробега. Утверждается, что она до сих пор находится в заводском состоянии.

Автомобиль собираются продать на торгах в эту среду, 2 августа. На момент публикации минимальная ставка на этот лот составляет 50 тысяч долларов или 4 миллиона 570 тысяч рублей.