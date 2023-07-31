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В Россию начали ввозить очень крутую Toyota с легендарным названием

Это 5-метровый седан с мощными силовыми установками

Текст: Алексей Шмидт
Копия 2023 Toyota Crown side profile shot 1

Завод Toyota в Санкт-Петербурге уже давно ей не принадлежит, а официальные поставки машин этой японской марки в РФ остановлены. Тем не менее, российский рынок продолжает пополняться «Тойотами», причем теми, которые раньше вряд ли бы на нем появились.

По информации Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры приступили к ввозу в Россию новых кросс-седанов Toyota Crown. Это автомобили 2023 года выпуска, оснащенные гибридной трансмиссией и системой полного привода.

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В качестве силовых установок для них используются как 2,5-литровый «атмосферник», так и 2,4-литровый турбированный мотор. В паре с электрическим довеском мощность первого варианта составляет 234 лошадиные силы, а второго – 349 л.с. 

Кросс-седан входит в семейство 16-го поколения Crown – модели, которая считается одной из самых старых и знаковых в линейке Toyota. 

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Машина построена на современной платформе TNGA-K, спереди имеет подвеску типа McPherson, а сзади установлена «многорычажка».

Длина автомобиля составляет без малого 5 метров, что позволяет отнести его к премиальному классу. 

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Что касается цен на такие машины в России, то за ввезенные по параллельным каналам автомобили Crown просят от 4 миллионов 365 тысяч рублей. В наиболее богатых комплектациях некоторые дилеры просят за кросс-седаны 9 миллионов 420 тысяч рублей.  

Источник:Daily-Motor.Ru

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