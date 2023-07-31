В Россию привезли лучший премиальный автомобиль в мире в 2023 году

На российском рынке стал доступен новый американский электрический седан под названием Lucid Air, ранее не продавшийся в нашей стране. Более того, как выяснил Daily-Motor.Ru, на данный момент это единственный экземпляр такой модели, которой весной была присвоена почетная награда.

Речь идет о конкурсе «World Car of the Year», где Lucid Air стал победителем в номинации «Лучший премиальный автомобиль года», опередив таких конкурентов как BMW 7-Series и Genesis G90.

Напомним, 4-дверки Lucid Air начали собирать в 2021 году. Их длина равна 4975 мм, ширина – 1939 мм, а высота – 1410 мм. Колесная база седанов достигает отметки почти в 3 метра.

В Россию ввезли машину в версии Grand Touring. Такие седаны обладают двухмоторной компоновкой, тандем из электрических двигателей которой выдает 812 лошадиных сил и 1200 Нм. Тяговый аккумулятор обладает емкостью 112 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы преодолевать на одном заряде до 830 километров.

Что касается цены, то за лучший премиальный автомобиль 2023 года, представленный на российском рынке в единственном экземпляре, дилер просит 21 миллион рублей.