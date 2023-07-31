Раскрыты самые надежные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году (список)

Надежность машины, без тени сомнения, является одним из главных приоритетов для любого прагматичного автомобилиста. Вот только насколько она высока можно определить лишь спустя какой-то продолжительный период эксплуатации.

Журналисты американского издания «Autoevolution» изучили общедоступные авторитетные источники информации, такие как: JD Power, Consumer Reports, US News, Repair Pal, CoPilot, iSeeCars и NHTSA, составив на основе собранных сведений собственный рейтинг наиболее беспроблемных кроссоверов, которые можно купить в 2023 году.

В рейтинг вошли многие модели, которые пользуются популярностью на российском автомобильном рынке.

Самые надежные кроссоверы в 2023 году по версии Autoevolution

Hyundai Palisade и Kia Telluride;

Toyota Highlander и Lexus RX;

Hyundai Santa Fe и Kia Sorento;

Honda Pilot и Acura MDX;

Hyundai Tucson и Kia Sportage;

Ford Expedition и Lincoln Navigator;

BMW X3 и BMW X4;

Jeep Wrangler;

Subaru Outback;

Toyota Venza;

Nissan Armada и Infiniti QX80;

Subaru Forester;

Toyota 4Runner и Lexus GX460;

Toyota Corolla Cross;

Subaru Crosstrek;

Mazda CX-9;

Mazda CX-5;

Honda CR-V и Acura RDX;

Toyota RAV4 и Lexus NX.

Ранее Daily-Motor.Ru составил рейтинг самых недорогих кроссоверов, которые продаются на российском рынке. В шестерку лучших вошли четыре представителя отечественного автопрома и два китайских SUV.