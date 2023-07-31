Раскрыты самые надежные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году (список)

Надежность машины, без тени сомнения, является одним из главных приоритетов для любого прагматичного автомобилиста. Вот только насколько она высока можно определить лишь спустя какой-то продолжительный период эксплуатации.
Журналисты американского издания «Autoevolution» изучили общедоступные авторитетные источники информации, такие как: JD Power, Consumer Reports, US News, Repair Pal, CoPilot, iSeeCars и NHTSA, составив на основе собранных сведений собственный рейтинг наиболее беспроблемных кроссоверов, которые можно купить в 2023 году.
В рейтинг вошли многие модели, которые пользуются популярностью на российском автомобильном рынке.
Самые надежные кроссоверы в 2023 году по версии Autoevolution
Hyundai Palisade и Kia Telluride;
Toyota Highlander и Lexus RX;
Hyundai Santa Fe и Kia Sorento;
Honda Pilot и Acura MDX;
Hyundai Tucson и Kia Sportage;
Ford Expedition и Lincoln Navigator;
BMW X3 и BMW X4;
Jeep Wrangler;
Subaru Outback;
Toyota Venza;
Nissan Armada и Infiniti QX80;
Subaru Forester;
Toyota 4Runner и Lexus GX460;
Toyota Corolla Cross;
Subaru Crosstrek;
Mazda CX-9;
Mazda CX-5;
Honda CR-V и Acura RDX;
Toyota RAV4 и Lexus NX.
Ранее Daily-Motor.Ru составил рейтинг самых недорогих кроссоверов, которые продаются на российском рынке. В шестерку лучших вошли четыре представителя отечественного автопрома и два китайских SUV.