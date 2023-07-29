Дешевле некуда: названы самые недорогие кроссоверы, которые можно купить в России

Несмотря на значительные изменения в структуре всего российского рынка, произошедшие за последние полтора года, в сегменте самых недорогих кроссоверов все выглядит примерно так же, как и раньше.

Редакция Daily-Motor.ru «прошерстила» прайс-листы автомобильных компаний, продающих кроссоверы и внедорожники официально, составив список из шести самых дешевых представителей этого класса.

Lada Niva Legend

Классическая «Нива», не так давно получившая приставку к названию в виде слова «Legend» (в переводе – «Легенда»), неизменно продолжает занимать первую строчку в списке самых доступных представителей класса SUV в России. Минимальная цена на этот внедорожник составляет 829 тысяч 900 рублей.

Lada Niva Travel

Когда-то называвшийся ВАЗ-2123, а также Chevrolet Niva и Lada Niva, а теперь именующийся Lada Niva Travel внедорожник традиционно располагается на втором месте в ТОП-е наиболее недорогих машин сегмента SUV на российском рынке. Цены на него в базовой комплектации начинаются от 1 миллиона 42 тысяч 900 рублей.

УАЗ «Хантер»

Детище Ульяновского автозавода, возраст которого уже перевалил отметку в 50 лет, продолжает продаваться и даже пользуется определенным спросом в России. В первую очередь это обусловлено его относительно невысокой стоимостью, которая на сегодня составляет 1 миллион 390 тысяч рублей.

УАЗ «Патриот»

Еще один представитель отечественного автопрома, но куда более современный, нежели «Хантер». Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, за него сейчас просят минимум 1 миллион 550 тысяч рублей.

Chery Tiggo 4 Pro

Не обошлось в этом рейтинге и без зарубежных представителей сегмента SUV, правда не европейских, японских или корейских, а китайских. Минимальный входной прайс на самый недорогой официально продающийся в России кроссовер-иномарку составляет 1 миллион 889 тысяч 900 рублей.

Haval Jolion

Бестселлер российского рынка SUV, который также родом из Китая, замыкает список самых доступных кроссоверов и внедорожников на российском рынке со стартовой ценой в 1 миллион 949 тысяч рублей.