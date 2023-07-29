На Западе назвали 2 компактных кроссовера, которые лучше не покупать на вторичном рынке

Класс компактных кроссоверов является одной из самых популярных как в мире, так и в России. При этом львиная доля продаж в этом сегменте приходится как раз на вторичный рынок. Какие два автомобиля в этой категории стоит обходить стороной назвали британские эксперты с портала «WhatCar».

В своем исследовании, основанном на информации страховой компании «MotorEasy», они оценили надежность всех автомобилей в этом классе, выделив два явных аутсайдера, от которых на «вторичке» стоит держаться подальше.

Land Rover Freelander (2006-2014 годов выпуска)

Первым из двух наиболее проблемных на вторичном рынке компактных кроссоверов был назван британский SUV второго поколения. Такой автомобиль оказался более премиальным, нежели исходная модель, получив продуманный внешний облик и мощный дизельный двигатель.

Впрочем, как отмечают британцы, несмотря на это машина показала себя как крайне ненадежная. Согласно статистике, около 25 процентов владельцев Freelander обозначенных годов выпуска жаловались на свои автомобили.

Самой большой головной болью для них оказалась коробка передач и сцепление, помимо которых из строя часто выходили тормоза, электрика, двигатель, выхлопная система, а также были определённые проблемы с кузовом и аккумулятором.

Peugeot 2008 (2013-2019)

Но еще более неприятным для жителей «Туманного Альбиона» оказался опыт владения французским «паркетником» Peugeot 2008.

Так, если верить результатам последнего исследования, в 44% всех таких кроссоверов в Великобритании была обнаружена как минимум одна неприятная техническая неисправность. Чаще всего в таких машинах ломалась выхлопная система, двигатель, подвеска и аккумулятор.