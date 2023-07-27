«АвтоВАЗ» выпустит новую недорогую Lada – что известно о модели Iskra

Впервые о проекте новой бюджетной Lada заговорили несколько лет назад, когда еще в нем участвовала компания Renault. Несмотря на уход французов из «АвтоВАЗа» и России сворачивать перспективную разработку в Тольятти не решились, а просто отодвинули ее предполагаемую дату дебюта на более поздний срок.

Daily-Motor.Ru собрал всю имеющуюся в Сети информацию о новой недорогой модели Lada, которая получит название Iskra.

Первое, о чем стоит знать, так это о том, что «Искра» будет крупнее «Гранты», но компактнее «Весты», что повлечет за собой и собственную ценовую политику для модели.

В основу новинки завода ляжет та же модульная платформа CMF-B, что планировалась к использованию раньше, но в значительной степени модернизированная и адаптированная под отечественные комплектующие.

Судя по первым шпионским фотографиям, машине достанется внешний облик, схожий с новой Lada Vesta. У Iskra будет светодиодная головная оптика, а в салоне расположится большой дисплей мультимедийной системы.

Об агрегатной линейке информации пока нет, но, практически наверняка под капотом автомобиля расположится «вазовский» двигатель (вероятно, рабочим объемом 1,8-литра), связку которому составит механическая трансмиссия и «автомат» (скорее всего китайского производства).

Выпуск Lada Iskra собираются наладить в конце 2024 года, а отправить к дилерам в начале 2025-го. Сколько будет стоить новинка пока, разумеется, непонятно, но, скорее всего, это будет сумма более 1 миллиона рублей.