В Россию привезли один из худших компактных автомобилей 2023 года

Китайская корпорация SAIC разработала эту модель класса B+ в далеком 2011 году. Машина проектировалась с оглядкой на автомобили «Мини», но вышла неудачной. Продажи хэтчбека, получившего название MG3, сильно буксовали, так что в 2017 году было решено представить его рестайлинговую версию. Накануне одна из таких 5-дверок появилась и в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на наш рынок MG3 ввезли по схеме параллельного импорта. Выпуском таких автомобилей занимается предприятие SAIC Motors в «поднебесном» Чжэнчжоу.

Их длина составляет 4018 мм, ширина – 1729 мм, высота – 1507 мм, а размер колесной базы равен 2520 мм. Таким образом, MG3 является одноклассником популярного в России хэтчбека Renault Sandero.

К нам привезли 5-дверку, оснащенную 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 109 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия. Привод – передний. Машина оценена в 1 миллион 600 тысяч рублей.

Что интересно, MG3 продается не только в КНР, но еще и в Европе, где отзывы о нем оставляют желать лучшего.

Так, к примеру, британское издание «WhatCar» включило его в список из двух самых худших компактных автомобилей в 2023 году наряду с Citroen C3. Среди главных претензий к этому хэтчбеку называется его крайне «вялый» двигатель и разочаровывающий рейтинг безопасности Euro NCAP.