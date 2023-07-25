В Россию начали ввозить лучший автомобиль в мире по мнению женщин

Этот автомобиль не должен был появиться на российском рынке, однако благодаря усилиям параллельных импортеров добрался до наших дилеров. Он интересен тем, что полюбился женской аудитории.

«Паркетник», носящий название Kia Niro, может быть либо гибридом, либо электромобилем. Версии с традиционным ДВС без электрического довеска у него нет. Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию такие вседорожники 2023 года выпуска пока поступают только в гибридном варианте.

Их оснащение включает в себя 1,6-литровый двигатель мощностью 105 л.с. и вспомогательный электромотор на 56 лошадиных сил. Связку этому тандему составляет тяговая батарея емкостью 1,32 кВт/ч и 6-скоростной «робот» с двумя сцеплениями. Расход топлива в смешанном цикле автомобиля равен 4,8-литрам на 100 км.

Длина машины составляет 4420 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1585 мм, а размер колесной базы равен 2720 мм. Таким образом, он немного крупнее другого корейского бестселлера Hyundai Creta.

Интересный момент, связанный с этим «паркетником», заключается в том, что в 2023 году жюри конкурса Women’s World Car of the Year («Женский автомобиль года») признало Kia Niro лучшим автомобилем в мире.

На этот кроссовер корейской марки пришлось наибольшее количество голосов от журналистов-автомобилисток из 45 стран по таким критериям как: управляемость, технологичность, дизайн, эргономика и экологичность.

В России лучший по мнению женщин автомобиль на планете оценен минимум в 4 миллиона 350 тысяч рублей.