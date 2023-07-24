Новый Nissan Skyline может шокировать фанатов

В линейке компании Nissan модель Skyline находится с 1957 года. За этот длительный период автомобиль пережил смену 12 генераций, некоторые из них оказались поистине культовыми.

Но, судя по всему, в новом поколении «Скайлайну» придется отойти от амплуа легковой 4-дверки с ДВС. Вместо этого машина может оказаться кроссовером, да еще и полностью электрическим.

Накануне в Сети появились первые рендерные изображения, демонстрирующие возможный дизайн нового Skyline. Их автором является дизайнер с ником «Halooto».

Как и многие журналисты, автомобильный художник уверен, что новый «Скайлайн» окажется полностью электрическим SUV.

На получившихся изображениях машина выглядит как типичный кроссовер с покатой линией крыши, двухэтажной головной оптикой и характерным пластиковым обвесом по периметру кузова, частично напоминая электрический «паркетник» Nissan Ariya.

Что интересно, платформу новый Skyline должен позаимствовать как раз у «Арии» (это «тележка» CMF-EV). Единственное, чем «ниссановцы» смогут утешить фанатов «Скайлайнов», так это планами сделать их гораздо мощнее Ariya.

Максимальная отдача кроссовера Nissan Ariya составляет 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Какой она будет в случае с Skyline пока неизвестно, но ходят слухи, что это будет цифра далеко за отметкой в 400 л.с.