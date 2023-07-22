Найдена самая дешевая новая иномарка, которую можно купить в России

Когда-то за 1 миллион рублей можно было приобрести несколько Hyundai Solaris, но сегодня в эту сумму укладываются разве что одна из моделей, уходящих корнями в советское прошлое (Lada Granta и Lada Niva Legend).

Впрочем, для тех, кто все же стремится приобрести иномарку в этом бюджете, существует один вариант. Это автомобиль, являющийся самой дешевой новой машиной иностранного производства в РФ.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, такой моделью в 2023 году можно считать субкомпактный минивэн Chevrolet Damas. Столь низкая цена этого автомобиля обусловлена не только его сильно устаревшим дизайном, но еще и откровенно слабым техническим оснащением.

В движение компактвэн Chevrolet приводит 800-кубовый двигатель, выдающий мизерные 38 лошадиных сил. Ассистирует мотору безальтернативная 5-скоростная механическая трансмиссия.

Зато у Damas есть неоспоримый плюс перед многими другими своими конкурентами, оцененными гораздо дороже. Внутри него может разместиться сразу семь человек (компоновка сидений 2+3+2). Правда общая масса всех седоков не должна превышать отметку в 560 кг (то есть каждый может весить не больше 80 кг).

В Россию Damas поставляется по параллельному импорту. Цены на него начинаются от 994 тысяч 900 рублей.