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Британцы назвали компактные автомобили, которые не ломаются

В списке много машин, которые продавались и продолжают продаваться в РФ

Текст: Ростислав Архипов
toyota grmn yaris side view

Британское автомобильное издание «AutoExpress» подготовило список наиболее крепких компактных автомобилей, представленных на рынке «Туманного Альбиона». Для россиян этот рейтинг интересен тем, что многие из машин, представленных в нем, продаются в том числе и у нас в РФ.

Формируя ТОП самых надежных компактных автомобилей, зарубежные журналисты опирались на опрос под названием «Driver Power». В нем тысячи автомобилистов рассказали о своем опыте эксплуатации той или иной модели, причем как плохом, так и хорошем. 

Открыл десятку кроссовер Dacia Duster с рейтингом надежности в 95,71%. За ним расположился корейский хэтчбек Kia Picanto (95,95%). 

На восьмой строчке в списке машин небольшого размера, которые могут похвастать отличными характеристиками с точки зрения надежности, прописался Citroen C3 (96,36%), тогда как седьмая строчка досталась Kia Ceed (96,42%).

Шестое место зарезервировал за собой Mini Hatch (96,47%), а пятым стал японец Honda Jazz (96,51%).

Надежность корейского кроссовера Hyundai Kona авторы рейтинга оценили в 96,75%, что позволило ему занять четвертую строчку в этом ТОП-е, в то время как третьим стал BMW i3 (97,38%).

Что касается двух автомобилей, которые считаются в Великобритании наиболее беспроблемными компактными машинами, то ими оказались Ford EcoSport и Toyota GR Yaris. Оценка надежности американской модели составила 98,27%, тогда как японский хэтчбек заработал наивысшую оценку в этом рейтинге – 98,66%.

Источник:AutoExpress

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