В Россию приехал 7-местный пятиметровый кроссвэн Hyundai

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге уже давно не работает, а официальные поставки сильно затруднены, поэтому в дело вступают «серые» дилеры. Очередной новинкой российского рынка, ввезенной по параллельному импорту, стал большой кроссвэн с 7-местным салоном.

Речь идет о модели Hyundai Custo. Такие машины впервые были представлены в 2021 году и создавались исключительно для рынка Китая, где их выпуском занимается совместное предприятие Hyundai и BAIC.

В основе машины, названной в честь путешественника Жака Ива Кусто, лежит модульная платформа KA4, на которой был построен Kia Carnival.

Длина автомобиля составляет почти 5 метров, а размер колесной базы превышает 3 метра. Внутри может разместиться до семи человек.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию начали поступать Hyundai Custo 2023 года выпуска. Это кроссвэны, оснащенные 2-литровым турбомотором мощностью 236 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая трансмиссия и безальтернативный передний привод (полный на китайском рынке не пользуется спросом).

В «Поднебесной» эта модель доступна еще с 1,5-литровым «наддувным» двигателем, выдающим 170 лошадиных сил, но в Россию такие машины пока не ввозят.

Цены на новые Hyundai Custo 2023 года выпуска (пока это единичные экземпляры, ввезенные в РФ) в базовой комплектации начинаются от 3 миллионов рублей.