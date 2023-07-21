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В Россию начали ввозить самый большой кроссовер Chery

Он стоит от 3,5 до 4,5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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В Китае этот вседорожник дебютировал в конце мая, но благодаря усилиям параллельных импортеров уже появился на российском рынке. Более того, в конце этого-начале следующего года Chery обещает наладить его официальные поставки в РФ.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения дилеров на крупнейших отечественных классифайдах, в Россию начали ввозить самый большой кроссовер компании Chery – Tiggo 9. Его длина составляет 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1699 мм, а размер колесной базы равен 2820 мм.

Таким образом, по габаритам он является аналогом уже представленных в РФ официально Changan Uni-K и Geely Monjaro.

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Флагман модельной линейки китайской компании поступает на наш рынок напрямую из КНР. Ввозом машин занимаются так называемые «серые» дилеры. 

Это автомобили 2023 года выпуска, оснащенные 2-литровой бензиновой «турбочетверкой» T-GDI, выдающей 261 лошадиную силу и 400 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. 

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Все поступающие на российский рынок Tiggo 9 оснащены системой полного привода и обладают 7-местным салоном. 

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Цены на такие машины начинаются с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей и доходят до 4 миллионов 500 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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