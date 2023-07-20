В Россию начали ввозить самый надежный 3-рядный внедорожник в мире

Линейка моделей компании Toyota может похвастать немалым количеством надежных автомобилей в различных сегментах, одним из которых является «младший» Land Cruiser. С недавнего времени в Россию начали поступать такие машины 2023 года выпуска, считающиеся самыми беспроблемными 3-рядными внедорожниками в мире.

По информации Daily-Motor.Ru, проанализировавшего предложения сетей дилеров, занимающихся поставками машин в Россию по параллельному импорту, на наш рынок поступают Land Cruiser Prado 2023 года выпуска, которые закупаются в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это машины, оснащенные знакомой нашим покупателям рядной 2,7-литровой бензиновой «четверкой», мощность которой составляет 163 лошадиные силы. Помимо них к ввозу допускают машины с 4-литровым V6 на 271 л.с.

Несмотря на то, что в ОАЭ продаются еще и дизельные внедорожники, их в Россию ввозят лишь единичными экземплярами.

Land Cruiser Prado интересен тем, что является самым надежным внедорожником с тремя рядами сидений.

Согласно исследованию авторитетного издания iSeeCars, отсутствие технических проблем в 2023 году позволило «Прадо» заполучить оценку в 9,8-балла из 10 возможных, опередив таких конкурентов как Toyota Sequoia (9,4 балла из 10) и Ford Expedition (8,8 баллов из 10).

Цены на параллельно импортированные в РФ Land Cruiser Prado 2023 года выпуска начинаются с отметки в 4 миллиона рублей и могут доходить до 9 миллионов 650 тысяч рублей.