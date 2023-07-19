Новый Nissan Skyline показали на первых изображениях

В модельной линейке Nissan автомобиль с названием Skyline появился в далеком 1957 году. С тех пор машина успела пережить 12 смен поколений, а также многочисленное количество рестайлингов, одним из последних среди которых стала модернизация в 2019 году.

Сейчас японцы готовят следующую генерацию Skyline, и если верить информации ряда инсайдерских СМИ, это будет уже не седан, а кроссовер.

Редакция обнаружила первые изображения нового Nissan Skyline на страницах японского журнала «BestCarWeb». Местное издание утверждает, что знаменитая «ниссановская» модель получит не только полностью иной форм-фактор, но и станет полноценным электромобилем.

Судя по выложенным в Сеть рендерам, новинке может достаться плавный экстерьер с купеобразным силуэтом, а также необычной передней частью кузова.

Машину собираются построить на той же платформе, что и «паркетник» Nissan Ariya. При этом позиционироваться Skyline будет как более производительная альтернатива этого SUV.

По неофициальной информации, под капотом кроссовера «Скайлайн» может прописаться усовершенствованная силовая установка B9 с двумя электромоторами, мощность которой составит 450 лошадиных сил.

Сроки официального дебюта новинки пока не раскрываются, но ранее японцы обещали, что начнут продажи некоего электрического SUV в 2025 году. Не исключено, что речь шла как раз о возрожденном в новом виде Skyline.