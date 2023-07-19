В Россию начали ввозить японский кроссовер с очень надежным двигателем

Honda больше официально не поставляет свои автомобили в РФ, но некоторые популярные модели этой японской марки все же попадают на наш рынок. Вместе с ними с недавних пор параллельные импортеры начали ввозить и машины суббренда Acura (популярные в США), которые были представлены у нас вплоть до 2016 года. В их числе оказался кроссовер, который может похвастать очень надежным двигателем.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры приступили к единичному ввозу в Россию кроссоверов Acura RDX 2023 года выпуска. Это машины, которые поступают из Объединенных Арабских Эмиратов, но собираются в США и Китае.

Их оснащение включает в себя 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 272 лошадиные силы. Согласно исследованию, проведенному американскими изданиями Consumer Reports и J.D.Power, именно этот двигатель считается одним из самых неубиваемых во всем сегменте SUV.

Отсутствие проблем с ним заокеанские эксперты оценили в 5 баллов из 5, а общую надежность кроссовера RDX в 81 балл из 100 возможных.

В оснащение машин входят: колесные диски диаметром 20-дюймов, панорамная крыша, 2-зонная климатическая система в салоне, 10-дюймовый экран мультимедиа и многое другое.

Что касается цен на такие автомобили, то они начинаются с отметки в 4 миллиона рублей.