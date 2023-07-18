В Россию приехала японская замена Lada Vesta NG

Пока «АвтоВАЗ» всеми силами пытается массово выпускать новую Lada Vesta NG, в России появляется все больше конкурентов этой модели, которые не только не уступают отечественному седану, но и по ряду параметров превосходят этот бестселлер. Очередное подтверждение этому обнаружила редакция Daily-Motor.Ru.

Как выяснили журналисты нашего издания, в России появились первые экземпляры бюджетного автомобиля Mitsubishi под названием Mirage. Эта модель выпускается как в 4-дверном, так и 5-дверном кузовах, но к нам по параллельному импорту пока ввезли только седаны.

Речь идет о машинах 2023 года выпуска с левосторонним расположением рулевой колонки и педального блока. Такие машины оснащаются 1,2-литровым бензиновым мотором, выдающим 78 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии в случае с ними выступает вариатор CVT, тогда как Lada Vesta NG сейчас предложена для покупателей исключительно с механической коробкой передач.

Список оснащения Mitsubishi Mirage на фоне «Весты» также впечатляет: в него входят адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и всевозможные водительские ассистенты, включая систему автоматического торможения при обнаружении пешеходов.

Что касается порядка цен, то за параллельно импортированные японские 4-дверки 2023 года «серые» дилеры просят 1,5 миллиона рублей, что примерно сопоставимо с новыми «Вестами» в максимальных комплектациях.