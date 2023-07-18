В Россию привезут новый большой китайский кроссовер по «доступной» цене

Компания Haval, недавно начавшая продажи нового среднеразмерного кроссовера M6 в Казахстане, подтвердила свои намерения относительно его запуска и в России. Что это будет за автомобиль и почему его может ожидать успех на нашем рынке – разбирался Daily-Motor.Ru.

На китайском рынке M6 был представлен в далеком 2017 году, а спустя 3 года пережил существенную модернизацию. В Россию приедет кроссовер как раз в том виде, который он заполучил в 2020 году.

Главная «фишка» этой модели заключается в ее размерах и цене, несвойственной подобному классу машин. Длина M6 составляет 4664 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1729 мм. Таким образом этот кроссовер Haval гораздо крупнее бестселлера Jolion и по габаритам близок к таким моделям, как Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

При этом его цена, если верить заявленным автопроизводителям прайс-листам, окажется совсем незначительно выше компактного «Джолиона». Разница составит от 50 до 80 тысяч рублей.

Так, к примеру, версия M6 с МКПП оценена минимум в 1 миллион 949 тысяч рублей, тогда как в варианте с роботизированной трансмиссией эта цифра будет равна 2 миллионам 190 тысячам рублей, что гораздо дешевле, чем сейчас просят за любой из среднеразмерных SUV в стране.

В Россию новинка Haval напрямую из Китая. Выбирать двигатели не придется. Во всех вариантах это будет кроссовер, оснащенный полуторалитровым турбомотором на 143 л.с. и 202 Нм. Привод – только передний (полный не пользуется в «Поднебесной» высоким спросом»).

Список оснащения модели включит в себя: два «эйрбега», систему ESP, климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю 10,25-дюйма, подогрев передних кресел, круиз-контроль, светодиодную оптику и бесключевой доступ в салон.

С учетом всех вводных можно предположить, что новинку Haval вполне может ожидать рыночный успех. Но только в случае, если компании удастся удержать цены в приемлемом диапазоне в условиях слабеющего рубля.