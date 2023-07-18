В Россию начали ввозить еще один самый надежный кроссовер в мире

Российский рынок продолжает пополняться автомобилями, которые ранее для него были несвойственны. Причем некоторые из них по совместительству являются еще и одними из самых надежных в мире. По крайней мере так утверждают американские рейтинговые агентства.

Как стало известно редакции Daily-Motor.Ru, в РФ появились кроссоверы Lexus NX, но не обычные, а гибридные, которые раньше на нашем рынке не продавались.

Это машины 2023 года выпуска, оснащенные 2,5-литровым бензиновым турбированным 4-цилиндровым двигателем, которому помогают два электромотора (по одному на каждую из осей). К двигателю пристыкован стартер-генератор, который объединяет между собой всю эту связку.

Что интересно, согласно последнему исследованию американского аналитического журнала «Consumer Reports», именно гибридный Lexus NX является самым беспроблемным кроссовером в мире.

Как в 2022-м, так и 2023 годах этот «паркетник» премиальной японской марки заработал оценку надежности в 5 баллов из 5 возможных, продемонстрировав лучшие показатели с точки зрения отсутствия неисправностей во всем сегменте SUV.

Учитывая, что новые Lexus NX сейчас ввозят в Россию исключительно по параллельному импорту, стоят они недешево и не могут похвастать наличием заводской гарантии.

Цены на такие машины начинаются с отметки в 4 миллиона 600 тысяч рублей и доходят до 8 миллионов 290 тысяч рублей в зависимости от страны ввоза, уровня оснащения и жадности самого дилера.