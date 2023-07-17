В России появился самый беспроблемный среднеразмерный кроссовер в 2023 году

Компания Nissan была вынуждена продать собственный завод в России, а также прекратить поставки своих автомобилей на наш рынок, но их ввоз полностью не остановился. Некоторые модели японской марки продолжают поступать в РФ по параллельному импорту. Одной из них является среднеразмерный кроссовер, который считается самым надежным в своем классе.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, с недавних пор в России можно приобрести параллельно импортированные Nissan Murano.

Это автомобили 2023 года выпуска, оснащенные 3,5-литровым бензиновым мотором V6, выдающим 249 лошадиных сил. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор CVT, а также передний или полный привод.

Nissan Murano интересен тем, что является одним из самых надежных кроссоверов. Авторитетный американский онлайн-журнал J.D.Power оценивает этот показатель в случае с «Мурано» в 90 баллов из 100 (это лучший показатель в классе).

Помимо отсутствия технических проблем заокеанские владельцы и пресса хвалит Nissan Murano за его комфортную подвеску и просторный салон, а также относительно невысокую цену – от 33 тысяч 660 долларов (примерно 3 миллиона рублей).

Впрочем, в России параллельно импортированные Nissan Murano стоят гораздо дороже, чем в тех же Соединенных Штатах. За такие кроссоверы «серые» дилеры просят от 4 миллионов 200 тысяч рублей.