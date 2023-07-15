В Россию начали ввозить самый маленький кроссовер Hyundai

Несмотря на остановку производства автомобилей Hyundai в России, а также фактически заморозку официальных поставок корейских машин на наш рынок, новинкам этой марки все же удается добираться до РФ. Одной из крайних среди них стал кроссовер, который является самым компактным в гамме компании.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, проанализировавшему предложения российских дилеров, которые торгуют параллельно импортированными машинами, до нашей страны добрались «паркетники» Hyundai Casper 2023 года выпуска.

Это автомобили с небольшими перегоночным пробегом (около 8 тысяч км), оснащенные 1-литровым бензиновым наддувным двигателем мощностью 100 л.с. В качестве трансмиссии для него используется классическая автоматическая коробка передач. Привод машины – только передний. Полный не предусмотрен конструкцией.

Длина Casper составляет всего 3,6-метра. Таким образом, он гораздо компактнее даже хэтчбека Lada Granta. Зато есть как минимум один плюс – машина способна втиснуться даже в самые небольшие пространства на парковках российских «человейников».

Несмотря на то, что Hyundai Casper является самой недорогой машиной в SUV-линейке корейской марки, в России параллельно импортированные «Касперы» стоят недешево.

Цены на автомобили 2023 года, привезенные под заказ, оценены минимум в 1 миллион 400 тысяч рублей.