Американцы назвали самые ненадежные автомобили в 2023 году: от них лучше держаться подальше

Надежность автомобиля часто считается чуть ли ни главным параметром, на который опираются покупатели при выборе той или иной модели.

Журналисты американского издания «US News and World Report», взяв за основу исследования местного агентства J.D.Power, назвали автомобили, которые не могут похвастать беспроблемной эксплуатацией, а значит тем, кто ценит этот параметр, стоит от них держаться подальше.

Polestar 2

Роскошный шведский автомобиль, который сочетает в себе производительность, стиль и комфорт, конкурируя по этим качествам с BMW i4 и Tesla Model 3.

Несмотря на впечатляющее ускорение и дальность хода более 400 километров надежность этой модели оказалось одной из худших. Всего 58 баллов из 100.

Volkswagen Golf GTI

Быстрое ускорение и отличная управляемость далеко не является гарантией того, что машина не будет ломаться во время повседневной эксплуатации. Доказательством этому может служить немецкий «заряженный» хэтчбек с прогнозируемой надежностью только в 61 балл из 100.

Porsche Taycan

Аналогичный результат, что и в случае с VW Golf GTI, продемонстрировала одна из самых популярных моделей Porsche. Результат в 61 балл из 100 оказался ниже практически всех машин роскошного сегмента.

Volvo XC60

Еще один представитель шведского автопрома, который предлагает высококачественный интерьер и обилие функций, а также может похвастать плавными ездовыми характеристиками и объемным грузовым пространством.

Но, как выяснили в США, этот кроссовер далеко не самый крепкий в линейке Volvo. Прогнозируемый показатель надёжности XC90 ниже среднего, составляя всего 62 балла из 100.

Audi A6 и RS6 Avant

Чуть лучший результат в рейтинге продемонстрировал немецкий премиум в лице Audi – в частности его седан A7 и универсал RS6 Avant. Несмотря на отличные ощущения за рулем долгосрочная надежность этих моделей вызывает опасения.

Авторы рейтинга присвоили им оценку в 63 балла из 100, что является худшим показателем среди всех автомобилей этой марки.