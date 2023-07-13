В Россию привезли «убийцу» Lada Vesta от Nissan

Один из самых недорогих седанов в линейке Nissan, который продают как в США, так и в некоторых азиатских странах, в единичных экземплярах стал доступен для покупателей в России. Его поставками занялись «серые» дилеры, использующие параллельную схему ввоза, в которой сам автопроизводитель никак не участвует.

Речь идет о 4-дверке Versa. В последний раз она обновилась в 2019 году, став уменьшенной копией новой Altima. В ее основу легла та же платформа, что и у компактного «паркетника» Nissan Kicks.

С точки зрения габаритов этот Nissan является практически полноценным аналогом российского бестселлера Lada Vesta, массовое производство которого в этом году из-за нехватки запчастей пока остается под вопросом.

В Россию Versa 2023 года выпуска ввозят в версии с 1,6-литровым 122-сильным бензиновым 4-цилиндровым мотором, работающим в паре с вариатором. Привод – передний.

В США этот седан Nissan считается главным конкурентом бестселлера Kia Rio. Американцы хвалят его за просторный салон, а также начальную цену, которая в случае с заокеанским вариантом Versa составляет 16 тысяч 925 долларов (1 миллион 524 тысячи рублей).

Что касается машин, которые поступают на наш рынок, то за них просят примерно столько же, сколько за параллельно импортированные Kia Rio, то есть немногим дороже 2 миллионов рублей.