В Россию начали ввозить 7-местный Chevrolet дешевле 1 миллиона рублей

Как известно, у Chevrolet существует сразу несколько подразделений, одно из которых ответственно за выпуск ультрабюджетных автомобилей. Их, как правило, собирают в странах средней Азии, откуда поставляют на множество соседних рынков. В их число входит и Россия.

Как стало известно Daily-Motor.Ru на российском рынке стартовали продажи параллельно импортированных автомобилей Chevrolet, но не простых, а очень вместительных. Речь идет о микроавтобусах Damas, внутри которых может расположиться сразу семь человек.

Chevrolet Damas – это лицензионная копия японской модели Suzuki Every из середины 80-х. Машина была представлена в Южной Корее в 1991 году, а спустя 5 лет ее выпуск под маркой Daewoo наладили в Узбекистане. В 2006-м автомобиль получил свежий дизайн и был переименован в Chevrolet Damas.

Поставки таких микровэнов в РФ ведутся как с завода в Узбекистане, так и Казахстане. Их длина равна 3845 мм, ширина – 1400 мм, высота – 1920 мм, а размер колесной базы составляет всего 1840 мм.

Компактный автомобиль оснащается небольшим 0,8-литровым бензиновым атмосферным мотором, мощность которого равна 38 лошадиным силам. Привод – только на задние колеса. Трансмиссия – МКПП.

Новые машины 2023 года выпуска оценены «серыми» дилерами, занимающимися их поставками в РФ, в сумму от 994 тысяч 900 до 1 миллиона 50 тысяч рублей в зависимости от выбранной компании.