Раскрыты лучшие малолитражные автомобили в 2023 году

Компактные хэтчбеки – не сильно популярны в России, чего не скажешь о зарубежных рынках, где на долю таких машин приходится существенное количество продаж.

Журналисты британского издания «WhatCar» провели опрос владельцев таких машин, после чего отобрали десятку лучших. Для каждого из них были названы как плюсы, так и минусы.

Лучшие малолитражные автомобили в 2023 году по версии WhatCar

10 место – Hyundai i10

Благодаря компактным размерам и отличной обзорности i10 идеально подходит для городских условий, при этом не чувствуя себя не в своей тарелке на автострадах.

Плюсы: удобный и комфортный, вместительный салон, богатое оснащение в «базе»;

Минусы: невысокий рейтинг безопасности EuroNCAP (всего 3 звезды), дорогой для страхования;

9 место – Toyota Yaris

Этот японский хэтчбек обладает не только невысоким расходом топлива, но еще и впечатляющей надежностью и ликвидностью.

Плюсы: реальная экономия топлива, беспроблемная эксплуатация, медленная прогнозируемая амортизация;

Минусы: плохая мультимедийная система, жесткая подвеска, тесный задний ряд сидений;

8 место – Audi A1

Британцы похвалили 5-дверку Audi за хорошую управляемость, комфортную езду по трассе, а также просторный салон и багажник.

Плюсы: плавность хода и чуткое рулевое, качественная шумоизоляция, медленная потеря стоимости;

Минусы: начальные комплектации плохо оснащены, хуже конкурентов от Mini и Peugeot;

7 место – Ford Fiesta

Эта модель Ford оказалась привлекательна для ее владельцев из «Туманного Альбиона» своей азартной управляемостью, которая никак не отражается на общем уровне комфорта.

Плюсы: выдающееся рулевое управление, мощные двигатели EcoBoost, экономичность и экологичность;

Минусы: некоторые конкуренты выглядят предпочтительнее, достойная, но не лучшая в классе практичность, бедная базовая комплектация;

6 место – Seat Ibiza

Почти то же самое, что Ford Fiesta, но с более просторным салоном и высокой ликвидностью.

Плюсы: отличная управляемость, вместительный салон по меркам класса, мощные бензиновые двигатели TSI;

Минусы: плохая шумоизоляция, жесткая подвеска;

5 место – Peugeot 208

Французская 5-дверка выделилась в этом рейтинге не только хорошей управляемостью, тишиной в салоне и комфортабельным интерьером, но еще и богатым оснащением и неплохой вместительностью.

Плюсы: удобное внутреннее пространство для такой компактной машины, умный и качественный интерьер, напористый и экономичный бензиновый двигатель;

Минусы: странный дизайн руля, плохая информационно-развлекательная система;

4 место – Volkswagen Polo

Один из лучших автомобилей в своем классе, который отлично справляется как с неровностями на дорогах, так и порывами ветра.

Плюсы: приятная управляемость, объемное внутреннее пространство;

Минусы: хуже Fiesta с точки зрения удовольствия от вождения, базовый набор систем безопасности мог быть лучше;

3 место – Dacia Sandero

Самый дешевый новый автомобиль в Великобритании получил отличные оценки как за плавную езду, так и оснащение.

Плюсы: отличное соотношение цена/качество, много пространства для пассажиров и багажа, комфортная подвеска;

Минусы: низкий рейтинг безопасности по сравнению с конкурентами, не самая выдающаяся управляемость, низкая шумоизоляция;

2 место – Skoda Fabia

Чешский хэтчбек не так дешев, как тот же Sandero, но зато более удобен и гораздо безопаснее.

Плюсы: вместительный салон, хорошая подвеска;

Минусы: бюджетные материалы отделки салона, невысокая практичность, мультимедийная система подвержена ошибкам;

1 место – Honda Jazz

Японская 5-дверка предлагает не только лучшую посадку и обзорность среди всех автомобилей этого класса, но еще и может похвастать превосходной топливной экономичностью, высокой производительностью и медленной амортизацией.

Плюсы: очень просторный салон, широкий список базового оборудования, высокая ликвидность;

Минусы: высокая цена, не самая лучшая шумоизоляция, плохая мультимедийная система.