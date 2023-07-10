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В Россию начали ввозить новый крутой кроссовер от Nissan

«Паркетник» размером с X-Trail разгоняется от 0 до 100 всего за 5,1-секунды

Текст: Алексей Шмидт
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Официальный дебют этого японского кроссовера состоялся в середине 2020 года, но до дилеров он доехал гораздо позже. В России его никогда не продавали, однако недавно такие «паркетники» начали поступать на наш рынок по параллельному импорту.

Речь идет о Nissan Ariya – электрическом кроссовере, который может похвастать не только очень стильным внешним обликом, но еще и неплохими динамическими характеристиками.

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Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию начали поступать «паркетники» Ariya 2023 года выпуска, причем как в обычной переднеприводной версии мощностью 242 лошадиные силы, так и варианте High-Performance Four-Wheel Drive на 435 л.с.

Самые дорогие кроссоверы способны набирать первую сотню всего за 5,1-секунды, проезжая на одном заряде до 500 километров. 

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Длина Ariya равна 4595 мм, а размер его колесной базы составляет 2775 мм. Таким образом, по габаритам этот Nissan близок к популярному в России кроссоверу с ДВС X-Trail. 

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Переднеприводные машины оценены параллельными импортерами в 4 миллиона 219 тысяч рублей, тогда как более мощные варианты с 4WD стоят в России до 5 миллионов 870 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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