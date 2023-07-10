Раскрыты 5 самых надежных подержанных моделей Toyota

Покупка подержанного автомобиля во многих случаях является разумным решением. Особенно, если это одна из моделей японской компании, которая всегда находится на вершине всевозможных рейтингов надежности.

Но какие именно б/у Toyota можно считать наиболее беспроблемными? Ответ на этот вопрос дали журналисты латиноамериканского портала «Periodismodelmotor» с оглядкой на исследование авторитетного местного агентства «J.D.Power».

Toyota Corolla

Первая из самых надежных подержанных машин Toyota является еще и одной из самых известных и продаваемых моделей японской компании. Автомобиль предлагается как в версии седан с четырьмя дверями, так и модификации в виде 5-дверный хэтчбек.

J.D.Power оценивает надежность «Короллы» в 84 балла из 100 возможных, что является лучшим показателем в линейке «Тойота».

Toyota Yaris

Бюджетный автомобиль с отличной репутацией, который параллельно считается еще и крайне беспроблемным. Американские аналитики присвоили таким 5-дверкам рейтинг надежности в 83 балла из 100.

Toyota Prius

Несмотря на свой неказистый внешний облик этот гибрид является не только одним из самых крепких в линейке Toyota, но еще и одним из самых экономичных. J.D.Power оценивает уровень его надежности в 83 балла из 100.

Toyota RAV4

В случае с таким кроссовером агрегаты, которыми он комплектуется с середины прошлого десятилетия, обладают отличной репутацией с точки зрения долговечности. Средняя оценка RAV4 с точки зрения отсутствия поломок составляет 82 балла из 100.

Toyota GR86

Один из самых захватывающих спортивных автомобилей, которые можно приобрести по относительно невысокой цене. Несмотря на то, что машина является очень молодой, аналитики хвалят ее за высокий уровень надежности, а J.D.Power оценивает этот показатель в случае с ней в 73 балла из 100.