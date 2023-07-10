В Россию привезли новую полноприводную Toyota с расходом 2,8 л на 100 км

Самая известная гибридная модель на планете – это Toyota Prius. Но у нее существует еще и младший брат, который недавно привезли в Россию. Субкомпактный хэтчбек под названием Aqua, как и полагается подобному виду машин, может похвастать выдающейся топливной экономичностью, которая обеспечивается необычным вариантом батареи.

В качестве ДВС в Aqua используется 91-сильный 3-цилиндровый мотор с индексом M15A-FXE, выдающий 91 лошадиную силу и 120 Нм момента. Связку ему составляет электромотор мощностью 80 л.с. и 141 Нм.

Трансмиссия – вариатор. Привод – полный E-Four, реализованный посредством установки дополнительного электрического 5-сильного мотора на задней оси.

Благодаря биполярной никель-водородной тяговой батарее расход топлива в случае с этой 5-дверкой Toyota равен всего 2,8-литрам на 100 км.

В основе Toyota Aqua лежит модульная платформа TNGA-GA-B. Длина машины составляет 4050 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1485 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

В Россию такие хэтчбеки ввозят из Японии, а это значит, что рулевая колонка и педали в случае с ними расположены не слева, как принято у нас, а справа. Это автомобили с небольшим перегоночным пробегом (до 5 тысяч км) 2023 года выпуска.

Цены на Aqua стартуют с отметки в 1 миллион 700 тысяч рублей и доходят до 1 миллиона 900 тысяч рублей в зависимости от варианта оснащения и жадности дилера.