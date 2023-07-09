В Россию привезли лучший среднеразмерный кроссовер в 2023 году

На российском рынке эта модель никогда не продавалась, зато ее активно раскупают в США. Более того, этот вседорожник считается в этой стране лучшим в сегменте среднеразмерных SUV благодаря целому ряду качеств, включая надежность.

Речь идет, разумеется, о Kia Telluride. Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию начали поступать такие «паркетники» 2023 года выпуска. Их ввозом занимаются параллельные импортеры. Это трёхрядные машины с 3,8-литровым бензиновым мотором, выдающим 295 лошадиных сил. Трансмиссия – «автомат», привод – полный.

Звание лучшего среднеразмерного кроссовера в 2023 году Kia Telluride присудили за совокупность плюсов, включающих в себя: просторный салон, комфортные ездовые характеристики и отличную управляемость.

Кроме того, американцы хвалят машину за удобство использования мультимедийной системы и обилие стандартных функций. Общая оценка Kia Telluride, которую этой модели дал портал «US News and World Report», составляет 8,7 балла из 10 возможных.

При этом не менее авторитетное издание J.D.Power называет эту модель Kia еще и очень надежной, присудив ей за это качество 85 баллов из 100.

Что касается цен, то за Kia Telluride 2023 года выпуска в России просят от 4 миллионов 100 до 7 миллионов 400 тысяч рублей в зависимости от версии и жадности дилера.