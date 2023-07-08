В Россию привезли очень экономичные кроссоверы Kia

Корейский автопроизводитель Kia не планировал выводить эту модель в продажу в России, однако она все же появилась на нашем рынке благодаря усилиям параллельных импортеров. Речь идет о кроссовере Niro. Премьера новой генерации этой модели состоялась в феврале 2022 года, а теперь такие «паркетники» начали поступать в распоряжение российских дилеров.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, импортеры ввозят в Россию кроссоверы Niro 2023 года выпуска пока только в гибридной версии (HEV), но эта модель доступна для покупателей на зарубежных рынках еще в «подзаряжаемой» (PHEV), а также полностью электрической модификации (BEV).

Одной из главных «фишек» такой модели Kia является крайне невысокий расход топлива. Так, к примеру, в среднем простая гибридная модификация Niro в смешанном цикле потребляет всего 4,8-литра бензина на 100 км.

Длина машины составляет 4420 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1545 мм, а размер колесной базы равен 2720 мм.

В качестве силовой установки под капотом машины используется 1,6-литровый мотор GDI, работающий по циклу Аткинсона в паре с электрическим двигателем. Трансмиссия – робот. Привод – передний.

Ввезенные в Россию машины 2023 года выпуска оценены импортером в 4 миллиона 350 тысяч рублей.